擔憂需求疲軟及服務成長放緩 巴克萊下調蘋果目標價

由於擔憂擔憂蘋果 (AAPL-US) 服務業務成長放緩、生產相關問題以及市場需求疲軟，巴克萊銀行 (Barclays) 將蘋果目標價下調至每股 133 美元。

巴克萊在研究報告中將蘋果的目標價由每股 144 美元下調至 133 美元，主因在於該行擔憂，蘋果服務業務成長放緩、生產相關問題以及市場需求疲軟。

分析師說，如今蘋果面臨的主要問題，在於全產品線需求放緩，同時服務業務成長放緩，也令人憂心。

去年 10 月，蘋果位於中國鄭州的 iPhone 製造廠因清零政策受影響，導致 iPhone 出貨量低於預期。如今，中國大部分因重新開放再度爆發嚴重疫情，恐影響市場對 iPhone 的需求。

分析師指出，蘋果主要面臨的挑戰是在需求方面，特別是許多消費者可能已經開始將消費支出轉移到旅遊上，而另一些人則是將注意力轉移到醫療用品上，消費者支出的轉變料在短期內對蘋果構成關鍵挑戰。

服務業務方面，蘋果週二公布 App Store 開發者的總收入，顯示已向開發商支付 3200 億美元，自去年同期的 2600 億美元增加 600 億美元，這與蘋果去年顯示的銷售額數據相同，當時蘋果表示 2021 年向開發者支付 600 億美元。

最新數據凸顯出 App Store 增長放緩，這對投資人來說很重要，因為 App Store 是蘋果服務業務的重要組成部分，也是該公司的利潤引擎。

蘋果的服務業務 2022 會計年度增長 14% 至 781 億美元，但與 2021 年度公佈的 27% 的增長率相比顯著放緩。

不過，摩根士丹利分析師 Erik Woodring 認為，雖然 App Store 的增長仍接近歷史最低水準，且全球消費者仍然面臨挑戰，但成長軌跡在 9 月觸底後持續在改善。