經濟部轄下科技產業園區 今年營業額可望首破5000億元寫新猷

經濟部加工出口區管理處 (加工處) 今 (28) 日舉行年終記者會，處長楊伯耕表示，今年轄下園區營運不畏逆風，成長績效亮眼，截至目前為止，包含公司數、貿易額、營業額、出口數、員工數等均創歷史新高，其中，全年營業額可望首度突破 5000 億元，同步創高。

加工處表示，今年雖然受到戰爭、疫情、通膨、升息等不利因素影響，但受惠車用、網通、高速運算等產品需求維持高檔，帶動半導體出貨持續成長，助推科技產業園區前 10 月營運維持成長趨勢，主要統計數據皆已接近或超越去年水準。

加工處進一步指出，前 10 月園區員工數達 89266 人，為近 35 年新高點，全年將有機會挑戰 9 萬人的歷史新高，重回 70 年代傳產外移前的水準，但與過往勞力密集不同，目前科技產業園區多提供高科技職缺。

加工處說明，今年科技產業園區也引進多個具指標性的重大投資，包含緯創集團 (3231-TW) 投資逾百億興建車載及工控面板燈塔工廠、矽品精密投資 199 億元興建高階封測廠、光寶集團 (2301-TW) 投資逾百億興建高雄研發生活園區、二期營運中心、昇陽半導體 (8028-TW) 投資 73 億元興建智慧化晶圓再生製程廠等，前瞻智造基地也在今年落成啟用。

展望明年，楊伯耕認為，全球仍籠罩在景氣衰退風險下，但根據預測顯示，半導體產業將在明年下半年回溫，並在 2024 年恢復成長，因此，為因應未來發展局勢，加工處正積極開發新區，並持續強化空間再造及廠商輔導等工作，以全面提升園區競爭力，目前包含屏東園區擴區、高軟園區二期基地都正積極招商中。