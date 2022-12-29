經濟部再通過3企業擴大投資台灣 宜特斥14億元強化測試量能

經濟部投資台灣事務所今 (29) 日再通過 3 家企業擴大投資台灣，包括根留台灣方案的宜特 (3289-TW)、中小企業方案的普生 (4117-TW) 及亞果遊艇開發 (7566-TW)，其中，宜特將斥資逾 14 億元強化電子產業分析、測試量能，而累計投資台灣三大方案已有 1301 家企業參與，投資超過 1 兆 8537 億元。

經濟部說，宜特是電子產業的驗證分析實驗室，業務涵蓋故障分析、可靠度分析、材料分析、化學 / 製程微汙染分析及訊號測試等，預期未來在先進製程、第三代半導體、電動車、高速運算、5G、AIoT 等市場新應用帶動下，研發開案的驗證分析需求將持續增加。

宜特這次計劃斥資逾 14 億元，在新竹德安廠、埔頂廠及竹科一廠廠區引進智慧化設備，同時配合政府節能減碳政策，廠務設施都將採節電設備，並實施水資源回收，預期投資完成後，將可創造近百個高科技人才就業機會。

普生則看好未來精準健康長期趨勢，近年持續致力精準健康、醫療事業，這次公司計劃斥資近 32 億元，在新竹縣新建 AI 園區廠，規劃打造九大中心，包括亞太 AI 數位影像醫療雲端系統平台、精準醫療診斷檢測中心、免疫細胞與幹細胞培養中心、全方位癌症解決方案研發中心、蛋白質藥研發與試產中心、診斷檢測儀器研發中心、個人化 AI 精準醫療規劃服務中心、臨床檢驗研發實驗室、分子生物診斷研發實驗室等，提升集團整體生醫產業領域布局。

亞果遊艇開發是海洋休閒服務業，長期深根台南、高雄、澎湖，打造海上休憩黃金三角，繼 2022 年 10 月通過第一件中小企業加速投資行動方案，在高雄愛河興建智慧遊艇碼頭後，今日再申請第二案，計劃再增聘本國員工 32 名，並斥資逾 19 億元在台南市安平興建安平亞果智慧遊艇城會所、別墅前泊位度假 Villa、智慧度假中心及擴建新增船艇泊位。