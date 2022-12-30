台灣中油今年累虧恐達2173億元 明年拚虧損收斂

台灣中油今年配合政府穩定物價政策，吸收鉅額油氣成本，董事長李順欽今 (30) 日表示，根據內部統計，今年前 11 月中油累計虧損已達到 2033 億元，目前看 12 月將再虧損百億元，估全年累計虧損將達 2173 億元；展望明年，營運還是與國際油氣價格相關，希望隨相關價格回落，虧損可望逐步收斂。

李順欽表示，中油公司背負政府政策，將油氣穩定物價作為價格調整的依據，因此如果明年國際油氣價格獲得適度改善，認為對中油的營運壓力也會較放緩些。

李順欽進一步指出，今年原油平均價格落在每桶 101 美元，據國際各大研調機構預測，明年油價平均將落在每桶 80-90 美元不等，而中油內部目前是以每桶 84.5 美元編列預算，依此推估，明年中油稅前虧損可望收斂至 700 億元，但仍會視國際油氣價格滾動檢討。

李順欽坦言，今年國際油氣價格飆漲始料未及，尤其 2 月俄烏戰爭爆發更讓油氣飆上天價，因此希望明年相關價格可望有所回落，至於石化產業景氣方面，則認為現階段還未看到轉機，且下半年以來市況越趨疲弱，甚至部分產品現貨價格比合約價便宜，因此估明年上半年仍難好轉，第三季則可望有曙光出現。

台灣中油近年也持續推動轉型，李順欽說，面對全球淨零碳排趨勢，中油設定優油、減碳、潔能等三大策略目標，去年起已啟動碳定價、碳足跡盤查等，此外截至今年底也完成 3 事業部、21 項碳足跡盤查，計劃未來三年進一步完成中油 400 多個產品的碳足跡盤查。