長榮航勤釋善意 加發每人激勵獎金4萬元、連假出勤獎勵

日前長榮航勤勞資爭議不斷，長榮航空企業工會直指，不排除長榮航勤春節連假再度依法休假，對春節疏運恐造成很大影響，為了化解紛爭，長榮航勤今 (7) 日釋出善意表示 ，為體恤員工整年度的辛勞，決議在過年前再發放激勵獎金每人 4 萬元，並於原先規劃發放的春節紅包外，再提供春節連假期間出勤獎勵，而針對延長加班的情況也將再提高加班費，以感謝員工在連假期間出勤。

針對近期外界關注長榮航勤的年終發放，長榮航勤今日說明，由於長榮航勤去年前三季虧損 9938 萬元，至第四季營收略提高，全年才有獲利，因此，公司決議撥付 1 個月的年終獎金，期待在兼顧公司永續經營的情況下，亦能慰勞全體員工全年度工作的辛勞。

長榮航勤強調，針對近日內部員工和媒體輿論對此事的高度關注，已立即收集意見並進行內部檢討，感謝各界提供的意見反饋。

近幾日長榮航勤已於公司內部舉辦多場座談會，由董事長陳有玉率領相關單位主管與員工溝通，聆聽第一線基層員工的心聲，對於部分員工質疑去年長榮航勤代理貨機的業務繁重，為何公司獲利仍不佳的狀況，董事長對此釋疑，實際上長榮航勤代理貨機的可獲利項目，較代理客機減少許多，這也是造成航空與航勤兩家公司在最終獲利表現不同的主因。

長榮航勤表示，根據員工的回饋，且考量到疫情趨緩、2023 年旅遊業復甦後，未來將有更多來自客機的營收，預期今年整年度的經營績效會有較前幾年疫情期間更亮麗的表現，因此決議，農曆春節前將再發放獎勵金每人 4 萬元，希望能夠更貼近員工的期望。

同時，長榮航勤將針對員工延長加班的情況再提高加班費，更在既有的春節紅包之外，新增春節員工出勤獎勵。

而針對員工其他意見，長榮航勤強調，會再另行研議。