中國重啟國門！南韓直飛中國航班機票幾乎賣光 亞洲多國迎陸客

中國政府周日（8 日）起正式取消入境核酸檢測和集中隔離，接下來將有序恢復民眾出境旅遊，目前南韓直飛中國航班機票幾乎售罄，亞洲多國也展臂歡迎中國遊客。

《每日經濟新聞》報導，周日仁川國際機場共有六個航班飛往中國，機票供不應求。截止本月底，主要航空公司直飛中國的航班座位幾乎都已經售罄。在南韓的票務網站上，連中轉赴華的機票也很搶手，目前仁川飛北京票價最高被炒到約人民幣 1 萬元，是去年數倍。

航班需求激增，促使南韓航空業增加人手、申請重啟航線。最近，大韓航空時隔三年重新招聘職員，準備把維修等部門人力分階段恢復至疫情前水準，並增加至少 100 名客艙乘務員。

另據南韓券商預測，隨著中韓人員逐步恢復往來，今年南韓免稅店銷售額有望成長 10%。2019 年前，南韓免稅店八成以上銷售額都來自中國遊客及代購。疫情期間市內免稅店沒顧客，每月營業額一度降至零，業績曾領先全球機場的仁川機場免稅店也冷冷清清，過去一年銷售額只有 2019 年的一成多。

目前，為迎接中國遊客到來，一些曾因疫情中斷營業的南韓酒店，著手整頓客房管理系統，本月起再次接受中國遊客預約。不少旅行社重新召集中文導遊，景點周邊店家又練起中文。業界人士預估，今年南韓市場有望恢復到疫情前的五到六成。

亞洲多國也展臂歡迎中國觀光客。近日柬埔寨旅遊大臣童昆說：「我覺得中國有序恢復公民出境旅遊，不僅對柬埔寨有益，也是對世界旅遊業的重大利多。對於柬埔寨來說，我們非常歡迎中國遊客。柬埔寨永遠歡迎中國人民，歡迎中國遊客和中國投資人。」

泰國自 2021 年底就恢復接待國際遊客，旅遊業也期待中國遊客回歸。泰國預估今年將接待 500 萬名中國遊客，2019 年泰國迎接 1,099 萬中國遊客。

馬來西亞則預測今年將接待 150 萬至 200 萬中國遊客，疫情前中國觀光客人次在 300 萬人左右。