Bed Bath & Beyond將在美國4大關鍵州關閉至少34家門市

Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 瀕臨財務崩潰且需大幅額外削減成本，不得不將更多市場大餅拱手讓給 Target (TGT-US) 和沃爾瑪 (WMT-US) 等競爭對手。

Bed Bath & Beyond 本周表示，為控制成本和努力節省現金，它可能要關閉 150 家門市，並更新了目前 122 家門市的地點列表。這份名單顯示，除加州至少 16 家外，Bed Bath & Beyond 將關閉至少 18 家門市，其中 8 家位於紐約州的三州交會地區、7 家在總部所在的紐澤西州和 3 家康乃迪克州。

根據最新估計，一旦這些門市關閉，這家瀕臨死亡的零售商將在紐約三州地區經營 144 家門市，在加州經營 71 家。相較之下，Target 和沃爾瑪分別在三州地區經營約 164 家和 226 家店面，在加州分別經營約 314 家和 321 家門市。

Bed Bath & Beyond 繼續苦苦掙扎，周二 (10 日) 發布了期待已久的假日季業績，但情況並不樂觀。

淨銷售額較上年暴跌 33%；數位銷售額下降 33%；同名商店同店銷售額暴跌 34%；BuyBuyBaby 同店銷售額跌至 20% 出頭；調整後營運虧損 2.25 億美元；資產負債表上只有 1.531 億美元現金。

在大約 10 分鐘的財報電話會議中沒有分析師提問，Bed Bath & Beyond CEO 高夫 (Sue Gove) 獨角戲說明了 8000 萬 至 1 億美元的成本削減計畫。除了關閉門市外，該公司現在還將解雇更多員工。

Bed Bath & Beyond 最近表示，在經歷了災難性的假日購物季後，該公司正在努力支撐其破爛的資產負債表，破產似乎已勢不可免。

高夫重申，為了挽救這家零售商，所有選項都會納入考慮。她說，「正如上周分享的內容，我們將繼續與顧問合作，會考慮所有戰略選擇以實現近期和長期目標。」

她指出，「我們內部和外部都擁有豐富經驗的團隊，可幫助公司成功應對複雜情況並變得更強大。我們正在探索多種途徑，及時徹底地確定下一步行動。我們也努力更新所有利益相關者的訊息，尤其是的員工和合作夥伴，他們是我們業務的重要催化劑和未來的基石。」

高夫在財報發布或簡短的電話會議中沒有說出「破產」這個詞，周二股價上漲 21%。周三 (11 日) 盤前又上漲 25% 左右，但仍處於 1990 年代初期的水平。