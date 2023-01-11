美股財報季周五登場 銀行獲利將減 但利差提升營收

陷入裁員風潮的華爾街即將迎來財報季。摩根大通 (JPM-US)、富國銀行 (WFC-US)、美國銀行 (BAC-US)、花旗銀行 (C-US) 等 4 家銀行將於周五 (13 日) 發布第 4 季及年度財報。高盛 (GS-US) 與摩根士丹利 (MS-US) 的財報則在下周二 (17 日) 發布。

大型銀行財報不僅呈現公司的經營狀況，也能反映美國經濟和就業市場的活躍度，是投資人判斷經濟走勢的重要參考依據。

2021 年，在拜登政府大額紓困補貼下，華爾街獲利高漲。但 Fed 2022 年一連串大幅什息令全球經濟活動快速降溫，企業紛紛囤積現金為可能的經濟衰退做準備，IPO 和併購數量銳減。

Dealogic 數據顯示，2022 年第 4 季全球投資銀行營收暴跌 50% 至 153 億美元。

低迷的市場侵蝕了銀行獲利，尤其是投資與併購業務。FactSet 預計，華爾街 6 大銀行去年第 4 季獲利總和約為 280 億美元，較 2021 年同期下跌 15%。

這些大型銀行自去年 9 月以來紛紛啟動裁員計畫，主要受影響的部門就是投資與併購。

高盛本周宣布將裁員 3200 人，為金融危機以來最大規模裁員，主要集中在交易和商業銀行部門。

升息同時促使房貸利率激增，更高的貸款成本讓房市活躍度整體降低，也讓買家更傾向於付現購屋，大大侵蝕了銀行從房貸中賺取的收入。

不過，FactSet 數據顯示，6 大銀行的營收預計將較上年同期增加，諷刺的是也要歸功於 Fed 的連串升息。雖然升息抑制了併購和融資，但貸款利息漲幅大於存款利息，所以商業銀行的淨利差大幅擴大。

美國聯邦存款保險公司的數據顯示，去年第 3 季淨利差創下 2022 年來最大單季漲幅。主要因銀行貸款規模持續成長，尤其是商業、工業和信用卡貸款。