〈紐約匯市〉Fed公布會議紀要前夕 DXY升至兩周高點 歐元、澳幣下挫

聯準會 (Fed) 發布 12 月會議紀要前夕，美元指數周二 (3 日) 升至兩周高點，歐元則德國通膨增長放緩而走軟，與澳幣齊挫約 1%。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 1.01%，至 104.57，盤中一度升至 104.86，是 12 月 20 日以來最高。

Fed 積極升息對抗通膨，帶動美元指數在去年上漲 8%，創下 2015 年來最大全年升幅。

本周投資人的注意力集中在周三 (4 日) 公布的 Fed 12 月利率會議紀錄。繼此前連續四度升息 3 碼後，Fed 上月將升息步調放緩至 2 碼，但暗示利率可能在更長一段時間內維持在高檔。

Nordea 首席分析師 Niels Christensen 表示：「Fed 維持強硬態度，但市場不買單。市場正在消化今年底前降息的預期，但我們沒有看到 Fed 釋出這種訊息。」

歐元對美元盤中一度貶 1.3%，後續貶勢稍微收斂，截稿前跌近 1% 至 1.0561 美元，落在三周低點。

最新數據顯示，德國 12 月通膨增幅降至個位數，且低於市場預期，價格壓力稍微緩解，但部分也和德國政府補貼家庭能源帳單有關。

加拿大豐業銀行首席外匯策略師 Shaun Osborne 表示，弱於預期的數據可能打壓市場情緒，導致歐元表現不佳，在新的買盤壓力出現之前，歐元短期內的修正可能擴大到 1.03 至 1.04 美元區間。

儘管如此，他認為德國通膨數據不太可能阻止歐洲央行 (ECB) 在未來幾個月實施相對激進的緊縮政策。

日元兌美元在亞洲交易時段一度升至 129.5 日元兌 1 美元，創七個月新高，後續由升轉貶，截稿前下跌 0.12% 至 130.94 日元。

日經新聞上周六 (31 日) 報導稱，日本央行考慮在 1 月調升通膨預期，繼去年 12 月調高 10 年期公債殖利率上限後，再度強化外界對於央行即將改變超寬鬆立場的臆測。

英鎊下跌 0.6% 至 1.1970 美元，至逾一個月低點。對中國經濟前景較敏感的澳幣和紐元雙雙挫逾 1%，澳幣兌美元報 0.6728 美元，紐元兌美元報 0.6247 美元。

中國鬆綁防疫措施後，感染潮再度席捲工廠產線，拖累中國 12 月工廠活動繼續萎縮，並創下近三年最大跌幅。

截至台灣時間周三 (4 日) 約 6:00 價格：