美股盤前：世界銀行下調今年全球經濟成長預期至1.7%，為近30年來第三低增長速度

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 51 分)：

道瓊指數：上漲 3 點，漲幅 0.01% 至 33852。

那斯達克 100 指數：下跌 24.50，跌幅 -0.22% 至 11257.50。

標普 500 指數：下跌 2.25，跌幅 -0.06% 至 3938.50。

【今日總經】美國 EIA 原油、汽油庫存變化。

(延伸閱讀推薦：2023 通膨會如何發展？美國勞力市場現狀解析！)

二、美股盤前重點

1. 世界銀行大幅下調 2023 年增長前景，稱全球接近衰退：由於各國央行的貨幣緊縮政策以抑制通膨，導致經濟狀況普遍惡化，對經濟活動攢生重大拖累。因而世界銀行將今年的經濟增長預期從原先的 3% 大幅下調至 1.7%，為近 30 年來第三低的增長速度，僅次於金融危機造成的金融衰退。

2. 美國預期今年全球石油日均需求將自疫情以來首次突破 1 億桶：美國能源署 (EIA) 表示，隨著疫情常態化和全球經濟的全面開放，全球汽油和柴油等異體燃料消費可能在 2024 年達到歷史最高水平，且預期今年全球石油日均需求將自 2019 來首次突破 1 億桶，2024 年將超過 1.022 億桶，去年為 9,940 萬桶。

3. 英特爾與 Meta 合作，解決 Quest 頭戴裝置與電腦連接不穩定問題：先前 Oculus 透過 Quest 連接到遊戲 PC 上，但不是很穩定，很可能斷連；為解決此問題，英特爾與 Meta 攜手合作開發雙連接技術，通過芯片將 Quest 頭戴裝置直接與電腦連接，而不是通過路由器連接，可有效解決玩遊戲時網速不穩定的問題。(完整美股訊息，前往延伸閱讀－美股盤前熱話)

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