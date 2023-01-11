竟天生技明登興櫃 帶狀疱疹新藥規劃進入三期試驗

竟天生技 (6917-TW) 明 (12) 日將登錄興櫃，每股參考價 32 元，董事長王藹君表示，自主開發的局部麻醉劑皮麻樂乳膏 (LALP cream) 已經授權給香港藥廠，並開始認列里程碑金，另外緩解帶狀疱疹後神經痛的新劑型新藥 APC101，未來也將啟動授權並進入二 / 三期臨床試驗。

王藹君指出，APC101 為噴霧劑型，適應症為緩解帶狀疱疹後神經痛，目前已完成澳洲二期臨床試驗，目前正在規劃全球二 / 三期臨床試驗，預計要收逾 400 名受試者。

帶狀疱疹後神經痛 (PHN) 俗稱「皮蛇」，由於病毒會沿著神經蔓延造成發炎、破壞神經，因此疼痛性質非常多樣化，有如針刺、燒灼感或電擊般抽痛等，甚至僅輕微觸模或吹風都會引發強烈疼痛。

該症狀治療方式包括口服藥物 Pregabalin、Gabapentin 等，但口服藥物會直接作用在中樞神經，毒性較大、副作用也高，病患多半難以持續使用；另一項則是貼布 Lidocaine patch，若發病部位在不平整的皮膚、毛髮、臉部等處將難以使用，同時貼於患部處易有悶濕過敏，且撕除時也會造成疼痛。

竟天自主開發的 ACP101，噴在皮膚表面形成薄膜，使藥物快速滲入皮膚內，形成一個儲藥槽，再緩慢釋放藥物，達到麻醉止痛，加上採噴霧劑型方式較貼布的起效快且方便性更佳，尤其可作用在頸部以上，如頭部、顏面的三叉神經部位等。

竟天主要營收來源為局部麻醉劑皮麻樂乳膏 (LALP cream) 的授權金；LALP cream 已順利授權給香港大藥企，並取得香港藥證，目前正在申請中國藥證，預計取得中國藥證後，有望再認列一筆里程碑金。

王藹君指出，根據授權夥伴預期，LALP cream 中國藥證最快年底前取證，待取得藥證後，年銷售額上看人民幣 3 億元。