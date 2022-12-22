生華科營運雙引擎 推進兩新藥臨床試驗

生華科 (6492-TW) 新任總經理黃金鼎表示，未來運營將採開發抗癌、抗感染雙引擎模式，包括爭取抗新冠藥物 Silmitasertib(CX-4945) 的上市，以及推進抗癌新藥 Pidnarulex(CX-5461) 的臨床試驗。

黃金鼎指出，後疫情時代因免疫負債引發的各種病毒和細菌感染升溫，目前抗生素多樣性不足以及濫用導致抗藥性，未來恐導致無藥可醫的情況發生。

再者，新冠疫情趨緩各國逐步解封，呼吸道融合病毒 (RSV)、流感等捲土重來，引爆全球免疫負債危機。由於染疫後免疫力下降，新冠病毒在免疫缺乏、罹患癌症或是有慢性病史的族群人口更容易產生合併症死亡的風險。

生華科開發的抗新冠藥物 Silmitasertib 藉由抑制病毒感染複製的重要訊號介導因子 CK2 蛋白激酶，不限特定病毒，且作用在宿主細胞的機轉，與其他抗新冠病毒藥物如瑞德西韋並用具加乘潛力。

黃金鼎說，Silmitasertib 後續將並用其他抗新冠藥物的研究，以及規畫佈局晚期開發階段的抗感染領域，加速取證上市實現獲利的目標。

生華科提到，美國 CDC 今年在一項特別報告指出，因新冠重症患者使用抗生素增加，導致抗藥性細菌比例大增。而過去 35 年並沒有新機轉的抗生素上市，因此公司規劃佈局晚期開發階段的抗感染領域。

其中，生華科旗下抗癌新藥 Pidnarulex 獲得國際大廠輝瑞和美國國衛院青睞，分別開展並用已上市 PARP 抑制劑臨床試驗和被納入美國抗癌國家隊。

生華科預期，默克的免疫藥物 Keytruda 已核准適用十多種癌症治療，2021 年全球營收高達 170 億美元且年年推升，期待 Pidnarulex 並用免疫療法能提高反應率和加乘療效。