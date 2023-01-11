設備廠志聖自結2022年稅後純益7.19億元創新高EPS4.59元

PCB 及半導體設備廠志聖 (2467-TW) 今 (11) 日公布自結，2022 年第四季稅後純益 1.37 億元，季減 39.38%，年減 18.45%，全年稅後純益 7.19 億元，創新高，年增 8.94%，換算每股純益爲 4.59 元。

志聖 2022 年全年營收 53.67 億元，雖呈現年減 6.23% 的走勢，但與志聖的預估相符，先前志聖指出，客戶端投資先進製程的需求還是非常強勁，在手訂單維持高檔水準，營收較 2021 年同期略微下滑，目標 2022 全年營收較上一年持平或微幅衰退，但獲利方面，受惠載板、半導體等高階設備比重提升，挑戰創高的方向不變。

志聖目前在熱製程設備、貼膜壓合設備及電鍍前製程設備，都已拿下市場銷售第一，與均豪、均華、創峰等企業聯盟下，以適當且多地的生產據點配置組裝、交機，能夠取得客戶以生產站點式的整體訂單，而非只有單機訂單。

在俄烏戰爭、台商加速回流的外在環境之下，志聖指出，包括半導體、PCB 及面板產業都在加速整合，半導體加速高階封裝製程、PCB 業向上投資 IC 載板、面板業投資 OLED、Micro LED 及 Miini LED 等，都是志聖營運可望持續走高的機會。