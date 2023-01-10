鉅亨速報 - Factset 最新調查：微星(2377-TW)EPS預估上修至12.38元，預估目標價為133.5元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對微星(2377-TW)做出2023年EPS預估：中位數由12.3元上修至12.38元，其中最高估值14.52元，最低估值10.69元，預估目標價為133.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 14.52 16.72
最低值 10.69 12.51
平均值 12.48 14.42
中位數 12.38 14.54

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 193,280,966.07 209,981,000
最低值 170,708,000 188,756,079.57
平均值 182,973,818.01 199,276,537.1
中位數 183,874,760.02 196,425,000

歷史獲利表現

項目 2021年 2019年 2018年 2017年
EPS 20.03 6.61 7.15 5.84
營業收入
(單位：新台幣千元)		 201,810,152 120,491,417 118,527,273 106,419,905

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2377/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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