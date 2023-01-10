鉅亨速報 - Factset 最新調查：微星(2377-TW)EPS預估上修至12.38元，預估目標價為133.5元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對微星(2377-TW)做出2023年EPS預估：中位數由12.3元上修至12.38元，其中最高估值14.52元，最低估值10.69元，預估目標價為133.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|14.52
|16.72
|最低值
|10.69
|12.51
|平均值
|12.48
|14.42
|中位數
|12.38
|14.54
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|193,280,966.07
|209,981,000
|最低值
|170,708,000
|188,756,079.57
|平均值
|182,973,818.01
|199,276,537.1
|中位數
|183,874,760.02
|196,425,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2019年
|2018年
|2017年
|EPS
|20.03
|6.61
|7.15
|5.84
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|201,810,152
|120,491,417
|118,527,273
|106,419,905
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2377/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。