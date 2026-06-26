鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估下修至6.54元，預估目標價為105元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對東陽(1319-TW)做出2026年EPS預估：中位數由6.58元下修至6.54元，其中最高估值7.13元，最低估值6.1元，預估目標價為105元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|最高值
|7.13(7.13)
|7.9
|最低值
|6.1(6.1)
|7.14
|平均值
|6.62(6.67)
|7.53
|中位數
|6.54(6.58)
|7.53
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|最高值
|25,624,000
|27,879,000
|最低值
|23,363,000
|26,011,000
|平均值
|24,840,140
|27,124,750
|中位數
|25,122,000
|27,304,500
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|3,803,810
|4,376,915
|3,019,410
|2,151,321
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|25,094,263
|25,596,063
|23,858,806
|21,282,606
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1319/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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