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鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估下修至6.54元，預估目標價為105元

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對東陽(1319-TW)做出2026年EPS預估：中位數由6.58元下修至6.54元，其中最高估值7.13元，最低估值6.1元，預估目標價為105元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年
最高值7.13(7.13)7.9
最低值6.1(6.1)7.14
平均值6.62(6.67)7.53
中位數6.54(6.58)7.53

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年
最高值25,624,00027,879,000
最低值23,363,00026,011,000
平均值24,840,14027,124,750
中位數25,122,00027,304,500

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS3,803,8104,376,9153,019,4102,151,321
營業收入
(單位：新台幣千元)		25,094,26325,596,06323,858,80621,282,606

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1319/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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