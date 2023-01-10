〈南亞科法說〉Q1虧損再擴大 市場需求低迷估持續1-2季

DRAM 廠南亞科 (2408-TW) 今(10)日召開法說，總經理李培瑛指出，第一季價格跌幅可望縮減，但營運仍有壓力，虧損可能再擴大，估市場需求低迷情況至少持續 1-2 季。

李培瑛指出，第一季受俄烏戰爭、高通膨、中國疫情影響供應鏈及中國內需走弱、全球高利息等因素影響，導致消費者購買力下降、企業撙節支出，全球性總體經濟走緩，DRAM 記憶體持續低迷，第二季有機會較第一季稍微好轉，但仍需觀察中國疫情、供應鏈重組及俄烏戰爭、通膨等變化。

李培瑛認為，去年第三、四季單季價格跌幅都有 2 成，今年第一季價格還是會有壓力，但跌幅有機會稍微收斂、是正面現象，第二季價格則得觀察供應商庫存調控、資本支出縮減效益是否顯現。

李培瑛也不諱言，隨著市場需求持續低迷，情況估會再延續 1-2 季，加上價格續下探，第一季營運虧損可能持續擴大。

李培瑛認為，中國解封後需求是否回溫，還要一段時間觀察，目前看來中國市場需求已落底，何時回溫得視當地政府政策，中國政府將扮演改善經濟動能的關鍵角色。

李培瑛預期，下半年整體市場終端庫存有機會逐步去化，若通膨影響趨緩，將有利 DRAM 市場需求回溫。

李培瑛強調，面對產業景氣下行，許多變數無法掌控，但將持續努力推廣產品線及客戶，導入新製程及新產品，希望未來 1 或 2 年能改善公司競爭力。