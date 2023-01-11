鉅亨速報 - Factset 最新調查：兆豐金(2886-TW)EPS預估下修至2.08元，預估目標價為33.1元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對兆豐金(2886-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.09元下修至2.08元，其中最高估值2.42元，最低估值1.67元，預估目標價為33.1元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|2.42
|2.59
|最低值
|1.67
|2.03
|平均值
|2.02
|2.27
|中位數
|2.08
|2.27
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|76,283,815
|80,941,550
|最低值
|57,483,000
|62,444,000
|平均值
|66,609,399.54
|70,387,357.08
|中位數
|68,004,921.43
|70,325,491.81
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|1.89
|1.84
|2.13
|2.07
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|60,230,846
|60,809,922
|65,274,862
|61,609,407
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2886/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。