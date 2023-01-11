鉅亨速報 - Factset 最新調查：兆豐金(2886-TW)EPS預估下修至2.08元，預估目標價為33.1元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對兆豐金(2886-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.09元下修至2.08元，其中最高估值2.42元，最低估值1.67元，預估目標價為33.1元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 2.42 2.59
最低值 1.67 2.03
平均值 2.02 2.27
中位數 2.08 2.27

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 76,283,815 80,941,550
最低值 57,483,000 62,444,000
平均值 66,609,399.54 70,387,357.08
中位數 68,004,921.43 70,325,491.81

歷史獲利表現

項目 2021年 2020年 2019年 2018年
EPS 1.89 1.84 2.13 2.07
營業收入
(單位：新台幣千元)		 60,230,846 60,809,922 65,274,862 61,609,407

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2886/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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