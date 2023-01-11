金控獲利腰斬 金控股遭提款 中小銀行逆勢走揚

受通膨、升息與防疫保單三大壓力夾擊，拖累金控去 (2022) 年獲利直接腰斬，金融股今 (11) 日隨大盤走弱成為資金調節對象之一，金控股包括新光金 (2888-TW)、合庫金 (5880-TW)、富邦金 (2881-TW) 盤中跌幅逾 1%，中小型銀行股則相對強勁。

14 家上市金控去年獲利合計不到 3000 億元，壽險雙雄富邦金、國泰金雖分別穩坐獲利冠亞軍大位，但去年獲利比起前 (2021) 年呈現腰斬衰退；其他像是中信金 (2891-TW)、兆豐金 (2886-TW) 也受防疫保單理賠所苦，全年獲利皆比前年衰退。

金控獲利慘淡也反映在股價表現，富邦金盤中下跌 1.5%，國泰金也在平盤下震盪；新光金、合庫金盤中也有 1% 以上跌幅，就連去年獲利逆勢增長的第一金也難逃資金砍殺命運，盤中跌幅逾 1%，股價呈現弱勢整理。

比起金控股股價面有菜色，中小型銀行股價相對強勁，王道銀行 (2897-TW) 盤中勁揚逾 9% 以上，遠東銀 (2845-TW)、京城銀 (2809-TW)、台企銀 (2834-TW) 盤中股價都在平盤上整理。

過去金控獲利表現，主要都由壽險型金控獨領風騷，去年金控獲利常勝軍雖仍由富邦金、國泰金分別拿下冠亞軍寶座，但受股債雙殺、防疫保單慘賠衝擊，兩家金控獲利大幅縮水，恐影響明年配息能力，也讓股價翻弱整理。

金融股長年挾獲利成長與穩定配息兩大優勢，長期受存股族青睞，但去年起受美國啟動升息循環打亂股債行情，讓金控旗下壽險公司獲利黯淡失色，加上產險業因防疫保單理賠大失血，讓 14 家金控去年獲利年減 5 成，創近 6 年新低。

法人指出，金控就算有獲利進帳，但只要財報中淨值項下的「其他權益」科目中，只要其他權益的未實現損失大於未分配盈餘，就無法配發股利，受去年股市轉弱，金控投資失利的情況下，金控明年股利配發縮水，幾乎已成定局。