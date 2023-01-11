鉅亨美股雷達：特斯拉斥資逾7億美元擴建德州廠 蘋果傳2024年起改採自家顯示器

美股重要看點：

美國 10 年期公債殖利率來到 3.574%。美股期貨週三 (11 日) 上升，道瓊期貨漲 0.12%，標普 500 期貨漲 0.13%，那斯達克 100 期貨漲 0.05%。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾周二 (10 日) 強調，Fed 在應對持續升溫的通膨時，有必要擺脫政治影響。他指出穩定物價需做出在政治上不受歡迎的艱難決定。不過鮑爾此次在瑞典的演講上並未對經濟或者貨幣政策前景置評，市場也持續關注明日將公布的通膨數據，以了解 Fed 的政策動向。

Fed 官員近日紛紛發表鷹派談話，預期聯邦資金利率將從目前的 4.25-4.50% 調升到 5% 以上，並保持該水準一段時間。但市場似乎有所質疑，交換合約定價顯示的終點利率不到 5%，代表 Fed 可能還沒到今年年底前就會開始降息，以支撐美國步入衰退的經濟。

被稱為新債券天王的重量級固定收益經理人岡拉克 (Jefferey Gundlach) 認為，想搞懂利率走向的投資人，應該關注債市而非美國 Fed。

美債市場出現殖利率曲線反轉 (短債殖利率高於長債) 已有一段時間，而這通常是景氣衰退的指標，對此岡拉克表示，殖利率曲線反轉通常出現相對短暫的衰退，仍有很多有上漲空間的債券投資策略。

美國避險基金大老、都鐸投資公司 (Tudor Investment Corporation) 創辦人都鐸瓊斯 (Paul Tudor Jones) 表示，Fed 主席鮑爾正面臨 40 年來挑戰性最高的經濟環境，抗通膨任務就像試圖完美登陸月球一樣困難，但 Fed 可能會在升息傷害經濟之前就停下腳步，不至於破壞經濟。

他預測，由於股票回購和企業併購，今年對股票的需求接近 1 兆美元，相當龐大，並將抵銷股票拋售的力量。因此，假如鮑爾成功壓制通膨而不傷害經濟，今年股市可望上漲 7-8%。但如果通膨情勢惡化、迫使 Fed 必須繼續升息，就會推升衰退風險。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

彭博報導，蘋果公司計劃讓旗下行動裝置改採自家顯示器，最快 2024 年實現目標，以提高自家零組件比重，並降低對三星電子、樂金等供應商的依賴。

蘋果打算在今年年底前，把最高階 Apple Watch 智慧手錶的螢幕從目前的 OLED，升級為 microLED，並計劃最終為 iPhone 等更多產品換上自家螢幕。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

特斯拉 (TSLA-US) 已向德州監管部門提交申請，計劃斥資超過 7 億美元，為位於奧斯汀的電動車超級工廠進行擴建，本月底開始動工，是去年耗資 55 億美元建造德國廠以來，規模最大的擴建計畫。

特斯拉德州廠去年正式落成啟用，雖然也生產 Model Y 車型，但僅占產線的一小部分。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

占美國電商市場 40% 的亞馬遜週二 (10 日) 表示，將擴大「Buy with Prime」計畫，劍指剩餘 60% 市場大餅。

亞馬遜表示，自 1 月 31 日起將廣泛提供其他商家的線上商店使用「Buy with Prime」服務，零售業者可提供消費者一些亞馬遜 Prime 計畫中的福利，包括免費送貨和簡單的結帳體驗等。