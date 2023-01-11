蘋果App Store成長趨於平穩

自 2008 年以來，蘋果 (AAPL-US) 每年 1 月都會發布 App Store 開發者的總收入，該數據可讓分析師和蘋果投資者窺探 App Store 的收益，而今年公布的數據表明蘋果 App Store 的成長已趨於平穩。

蘋果週二 (10 日) 公布，已向開發商支付 3200 億美元，自去年同期的 2600 億美元增加 600 億美元。開發商拿取總銷售額的 70% 至 85%，具體取決於他們是否有資格使用 Apple 的優惠稅率。

根據 CNBC 的分析，如果開發者均向蘋果支付 30% 佣金，那麼蘋果 2022 年 App Store 總營收將超過 850 億美元，倘若蘋果佣金為全體 15%，則估計總營收降至 700 億美元。

這與蘋果去年顯示的銷售額數據相同，當時蘋果表示 2021 年向開發者支付 600 億美元。

由於不清楚多少開發者支付 15% 佣金，以及多少人支付 30% 佣金，因此僅能粗略估計，且蘋果公布的都是取整數的約略數據。

蘋果表示，從開發者的收入中推斷 App Store 業務規模並不準確，因為佣金率在 15% 到 30% 之間，且絕大多數開發者依據 App Store 小型企業計畫 (年營收低於 100 萬美元的 app 開發商適用)，支付更低的佣金 。

根據蘋果新聞稿，2022 年是 App Store 創紀錄的一年，訂閱量達 9 億筆，較 2021 年的訂閱量 7.45 億成長。蘋果的統計數據包括任何透過 App store 訂閱服務者，不僅是蘋果自家 TV+ 和 Music 這些第一手服務。

但最新數據凸顯出 App Store 增長放緩，這對投資人來說很重要，因為 App Store 是蘋果服務業務的重要組成部分，也是該公司的利潤引擎。蘋果的服務業務 2022 會計年度增長 14% 至 781 億美元，但與 2021 年度公佈的 27% 的增長率相比顯著放緩。

由於疫情時期消費者購買遊戲和軟體的需求上升，2021 年和 2020 年 app 的使用和銷售暴增，蘋果 2022 年面臨較高的年度比較門檻，且由於升息和潛在經濟衰退，全球消費者的不確定性也是一大難關。

摩根士丹利分析師 Erik Woodring 一直在關注 App Store 增長放緩的情況。根據其數據，App Store 自 6 月至 11 月的營收淨額連續 6 個月下降，直到 12 月才再次上升。

Woodring 本月報告寫道，今年 app 銷售量將增長，因為年度比較門檻較輕鬆，且去年底國際市場一些 app 漲價，將開始令蘋果受益。

Woodring 寫道：「雖然 App Store 的增長仍接近歷史最低水準，且全球消費者仍然面臨挑戰，但成長軌跡在 9 月觸底後繼續改善，此點令人振奮。」