傳蘋果Apple Watch 2025年升級為MicroLED螢幕

外媒週二 (10 日) 報導，蘋果早在 2014 年就開始投資 MicroLED 技術，而顯示器供應鏈顧問公司 (DSCC) 分析師 Ross Young 透露，蘋果首款採用 MicroLED 的 Apple Watch 將於 2025 年春季上市。

顯示器供應鏈顧問公司 (DSCC) 分析師 Ross Young 指出，蘋果將在 2024 年開始為 Apple Watch 生產 MicroLED 螢幕，首款採用 MicroLED 的 Apple Watch 將於 2025 年春季上市。

MicroLED 被視為是新一代顯示技術，為 OLED 的升級版，將 LED 的結構微型化，移除 LED 的封裝及基板，使得 LED 元件的尺寸能夠縮小到 50μm 以下，具有高亮度、高效率及反應時間快等特點，兼具節能、機構簡易、體積小及輕薄等優勢。

這並非首次傳出 Apple Watch 改用 MicroLED 的傳言。

蘋果首款採用 MicroLED 的 Apple Watch 將於 2025 年春季上市 (圖片：AFP)

海通國際分析師 Jeff Pu 近日指出，Apple Watch Ultra 可能成為該公司第一款採用 MicroLED 螢幕的智慧型手錶，在 2024 年可望大幅升級，搭載更大、尺寸達 2.1 吋的 MicroLED 螢幕。

蘋果早在 2014 年就開始投資 MicroLED 技術，有傳言顯示，為了減少對三星和 LG 等技術合作夥伴的依賴，蘋果準備推出首款自家 MicroLED 螢幕，首先將先應用於 Apple Watch，接著會應用於 iPhone 等其他設備。

市場分析，雖然蘋果 (AAPL-US) 很可能對 MicroLED 技術很感興趣，但 Ross Young 發布日落在春季令人感到疑惑，因為蘋果 Apple Watch 新品通常在秋季發表會推出，不過，由於 2023 年的蘋果新品可能有所減少，推測發布慣例可能將會調整。