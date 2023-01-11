〈台幣〉鮑爾未放鷹 連4升收30.435元 創逾4個月新高

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾並未「放鷹」，讓市場鬆口氣，新台幣兌美元匯率連 4 揚，今 (11) 日最高來到 30.41 元，但拋匯力道趨緩，未如前兩日強勁，終場升值 2.8 分，收在 30.435 元，突破前波高點，創下 4 個多月以來的收盤新高，台北及元太外匯市場總成交值萎縮至 12.455 億美元。

新台幣兌美元今天以 30.46 元開盤後，隨即升抵 30.41 元，升值 5.3 分，終場升幅縮小，收在 30.435 元，平去年 8 月 31 日收盤價，台北外匯市場成交值 8.07 億美元，元太外匯市場成交值 4.385 億美元，市場觀望氣氛濃厚。

Fed 主席鮑爾出席瑞典央行活動，並未談及有關升息的問題，美元指數在七個月低點附近徘徊，美股四大指數全面收漲，以科技股表現較為強勢，那指、費半漲逾 1%，投資人正在等待本周稍晚公布的美國通膨數據，以評估 Fed 的升息步調。

台股今日走勢震盪，早盤一度衝上 14842 點，改寫逾 1 個月新高，但獲利了結賣壓隨之出籠，台積電熄火，金融、塑化股不振，加權指數終場下跌 51.52 點，收在 14751.44 點。三大法人均站買方，聯手買超 61.94 億元，外資持續回補台股，今天買超 35.44 億元，為連 5 買。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計顯示，美元指數上漲 0.03%，歐元升值 0.14%，新台幣與新加坡幣升值 0.09%，人民幣升值 0.05%，日元則貶值 0.15%，韓元也貶 0.12%，亞幣今天互有升貶。