〈台幣〉股匯不同調 升抵30.41元改寫4個多月新高

美國聯準會主席鮑爾未放鷹，提振市場風險偏好，新台幣兌美元匯率今 (11) 日持續走揚，盤中觸及 30.41 元，升值 5.3 分，改寫 4 個多月新高，但拋匯力道較前兩日趨緩；台股方面，由於獲利了結賣壓出籠，指數翻黑失守 14800 點。

外資近來積極回補台股並匯入，新台幣兌美元已連 3 升，今天以 30.46 元開盤後，隨即升抵 30.41 元，升值 5.3 分，為去年 9 月以來的高點，待觀察外資下午是否有進一步匯入動作。

台股今天開高，一度上漲約 40 點，衝上 14842 點，再創逾 1 個月新高，但台積電轉趨震盪下挫，電子股漲跌互見，金融、塑化有壓，儘管航運股走堅，大盤仍翻落平盤之下，失守 14800 點。

Fed 主席鮑爾出席瑞典央行活動，並未談及有關升息的問題，美元指數在七個月低點附近徘徊，美股四大指數全面收漲，以科技股表現較為強勢，那指、費半漲逾 1%，投資人正在等待本周稍晚公布的美國通膨數據，以評估 Fed 的升息步調。

觀察主要貨幣兌美元表現，新台幣今天早盤逆勢升值 0.1%，韓元貶值 0.48%，泰銖貶值 0.3%，日元貶值 0.15%，新加坡幣、人民幣約貶 0.01-0.03%。