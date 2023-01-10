〈台幣〉熱錢追捧連3升收30.463元 改寫逾1個月新高

台北股匯今 (10) 日持續上演雙漲走勢，在外資持續回流下，新台幣兌美元匯率連 3 升，盤中一度升逾 1 角，衝破 30.5 元關卡，終場升幅減半，收在 30.463 元，升值 5.7 分，改寫逾 1 個月新高，台北及元太外匯市場總成交值 17.185 億美元。

外資昨天大舉匯入，推升新台幣兌美元走強，今天早盤延續強勁攻勢，一度升抵 30.418 元，升值 1.02 角，創下去年 9 月以來的盤中新高，隨著部分美元買盤出籠，新台幣升勢逐漸收斂，終場以 30.463 元作收，升值 5.7 分，台北外匯市場成交值 11.41 億美元，元太外匯市場成交值 5.775 億美元。

台股今天呈現多空拉鋸，台積電、聯發科、聯電扮演撐盤要角，生技股遭調節，隨著金融、傳產跌勢收斂，助攻加權指數翻紅，終場上漲 50.75 點，收在 14802.96 點，登逾 1 個月新高。外資加碼買超台股 186 億元，為連 4 買。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計顯示，美元指數下跌 0.33%，歐元強升 0.55%，新台幣升值 0.19%，新加坡幣升值 0.13%，日元小幅升值 0.02%，人民幣則貶 0.2%，韓元也小貶 0.1%。