美國傳奇投資人：電動車市場競爭加劇 正在做空特斯拉

美國傳奇基金經理 Bill Miller 表示，由於電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 面臨的市場競爭日益加劇，他正在做空特斯拉股票。他也強調，若該股上漲，他還會增強放空力道。

Miller 說道：「我認為特斯拉是一家非凡的公司，我認為馬斯克是個天才。」不過，他也強調，特斯拉目前的估值是通用汽車 (GM-US) 500 億美元市值的 7 倍。「我最近做空特斯拉，今日做空更多。如果股價出現上漲，我會加大做空。」

Miller 做空特斯拉的主因是，儘管該公司在過去 10 多年主導電動車市場，但如今情況已有所不同。 所有大型傳統汽車製造商都在轉向製造電動車，而特斯拉也逐漸失去市佔率。

「在持續失去市佔率的情況下，特斯拉正在降價，特斯拉是一家了不起的公司，但在我看來並不值 3800 億美元，這比世界前 5 大汽車製造商的總和還要多。同時，這些汽車製造商都將推出電動車。」Miller 說。

Miller 也指出，特斯拉與其他科技股之間有一個很大的不同，那就是汽車業並不是一個有吸引力的產業，無法為投資者實現超額回報。

摩根大通分析師布林克曼 (Ryan Brinkman) 認為，特斯拉在 1 月發布財報時，應無法達到第 4 季獲利預期 1.19 美元。

對於 2023 年，他預測每股獲利為 4.6 美元，低於之前的 4.84 美元。這位分析師的目標價也從 150 美元下修至 125 美元，並繼續將該股評為「減碼」。