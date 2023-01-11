巴克萊警告：Netflix第四季訂閱淨增人數恐遠不及預期

巴克萊銀行分析師 Kannan Venkateshwar 週二 (10 日) 研究報告警告，Netflix (NFLX-US) 去年第四季訂閱人數恐遠遜於預期。

Netflix 發布第三季財報時曾估計，第四季訂閱人數將新增 450 萬人，但 Venkateshwar 表示，根據 app 下載的第三方數據，Netflix 第四季新增訂閱人數恐怕僅 270 萬人。

他指出，一年前 10 月和 11 月的數據很難被超越，因為當時推出相當熱門的《魷魚遊戲》影集。此外，儘管推出較低價格的廣告支持版訂閱方案，但除拉丁美洲以外的所有地區，12 月 app 下載量均較上年同期下降。

他還指出，近期媒體報導表明，由於收視率低於預期，Netflix 的早期廣告投放率未達到預期，只是現在判斷廣告營收對 Netflix 的財務影響還太早。

另一關注重點是，Netflix 自本季度起將停止提供訂閱淨增人數的預期，這是近年來對股價影響最大的單一數據。上季公布該舉措時，Netflix 表示將繼續公布有關營收、營業利益、營業利潤、純益、每股獲利和在外流通股數的預測。考量到廣告和付費分享等新營收來源，營收增加速度將更能衡量公司的成長。

但 Venkateshwar 警告，投資人失去該參考數據，加上顧客自昂貴方案轉向廣告支持的便宜方案，令人擔憂營收，恐怕會令獲利預測和股價更加波動。

Venkateshwar 認為，Netflix 近期股價飆升反映「投資者定位」，而非公司成長前景有任何基本面的變化。有鑑於仰賴廣告的網路股缺乏近期可見性，Netflix 多倉已過於擁擠，因此他維持該股「等權重」的評級。

Netflix 將於 1 月 19 日公布第四季財報，該公司預估營收 77.8 億美元，每股獲利 36 美分。

自去年 10 月公布第三季財報以來，Netflix 股價已上漲約 20%，週二該股上漲 3.92%，收每股 327.54 美元。