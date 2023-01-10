王品去年營收續創新高 台灣事業群12月寫新猷

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (10) 日公布 12 月合併營收達 17.41 億元，月增 13.23%，年減 5.45%，回到 4 個月以來高點，並創同期次高，台灣事業群更是創單月新高；而王品全年合併營收達 182.69 億元，年增 6.51%，連 2 年創新高。

王品指出，12 月較去年同期衰退主要是因中國事業群受疫情衝擊，營收降至 2.9 億元，年減 50.34%，反觀台灣事業群營收 14.5 億元，創單月新高，也是單月首次突破 14 億元大關，月增 19.52%、年增 15.32%。

不過，王品認為，隨著中國解封並將擴大內需，尤其支持餐飲等行業恢復發展，有利中國事業體復甦，已逐漸看到各主要城市出遊、聚餐人潮湧現。

王品去年全年營收創高，其中，台灣事業群貢獻 136.7 億元，年增近 30 億元、增幅 27.76%。

其中，王品台灣 12 月營收逐周成長，適合情侶約會的西餐、燒肉品牌表現最佳，「王品牛排」、「原燒」、「最肉」聖誕、跨年業績較平日翻了 3 倍以上。

而王品台灣 12 月更首見 9 家千萬營收門店，集團店王由青花驕中山北店奪下，而板橋縣民大道店、高雄裕誠店更是首次入列，同為火鍋品類的和牛涮也有 2 家門店破千萬，而肉次方 3 家分店月月入榜，與夏慕尼中山北店穩定發揮。

王品表示，從千萬大店表現可看到，國人對火鍋、燒肉和吃到飽型態的需求熱絡，此三大品類也將是集團未來持續深耕的目標。

王品規劃，今年再開高價火鍋品牌，而全年總展店目標 30-50 家。

因應拓點需求，王品第一季預計招募 500 名正職同仁，同步調薪 3-12%，正職同仁起薪含全勤調整為 33000 元起，計時同仁時薪含全勤 190 元起，搭配「一年最多調薪三次」新制，包含晉升調薪、3 月績效調薪、9 月年中調薪，有機會挑戰百萬年薪。