財經名嘴警告：投資人不應做多美科技股 那只是在賭博

《CNBC》知名財經節目主持人 Jim Cramer 向投資人警告，不應持續作多美國科技股，因為這就是在賭博，而不是所謂的投資。

隨著近期釋出的經濟數據促使市場認為通膨正逐漸下滑，並且聯準會 (Fed) 有望放緩升息，以科技股為主的那斯達克綜合指數週一 (9 日) 連續第二天上漲。

不過，Cramer 認為，儘管最近科技股有所上漲，但是在一個將繼續遭受痛苦的市場中，科技股明顯被高估了。許多科技企業在下一次公佈財報時可能不得不下調獲利預期，意味著股價將會下跌。

Cramer 說道：「請記住，如果你在總經數據疲軟的情況下買入科技股，你不是在投資，你只是在賭博。」

Cramer 認為，投資人應該關注醫療保健、工業、石油和航空航天等抗衰退的股票。儘管這些股票在週一收跌，但實際上代表了很好的買入機會。

DataTrek Research 聯合創始人 Nicholas Colas 在談到大型科技公司時表示，這些公司的基本面沒有改善而且在不斷惡化。倘若要讓成長型股票發揮作用，基本面和估值需有所改善，然而目前尚未看到這點，因此就很難支撐本益比擴張。

華爾街預估今年科技類股獲利將下降 2.2%，較去年 9 月預估的成長 4.7% 大幅下滑。外界認為分析師將進一步下調自己的預期，一旦他們如此做便會降低本益比的分母，從而讓股票看起來更昂貴，恐導致更大的拋售壓力。