美股的籌碼面怎麼看？波克夏、高盛近期都買了什麼?!

一、美股籌碼面怎麼看？

13 Filling 是美國證券交易委員會 (SEC) 規定資產管理超過 1 億美元的投資機構，在每個季度結束後 45 天內需向 SEC 繳交所有的持股現況以及資金去向，是了解美股籌碼面動向的方法之一。

這些投資機構包含共同基金、對沖基金、信託公司、養老基金、保險公司，因美股有大約七成的公司市值皆集中在機構投資人手中，投資人可透過 13F 報告去了解機構投資人的持倉部位以、資金流向，像是大家最常關注的就是巴菲特掌管的波克夏海瑟威、索羅斯基金等等投資機構。

二、波克夏、貝萊德、高盛近期都買了什麼?!

1. 波克夏 (BERKSHIRE HATHAWAY INC) 20222 第三季持股變化：波克夏海瑟威為股神巴菲特所管理的公司，巴菲特為價值投資的始祖。去年第三季度被各大報章媒體報導的就是巴菲特在第三季度買進了台積電 6,010 萬股的 ADR，價值相當於 41 億美元；而除了台積電外，巴菲特在第三季持續加碼西方石油和雪弗龍，另外也加碼路易斯安那太平洋和 RH。而原在第二季加碼的動視暴雪，在第三季也改為減持。另外減持的前幾名還包含美國和眾銀行、紐約梅隆銀行、克羅格和 Store Capital。(延伸推薦閱讀：完整美股機構最新動向！波克夏、貝萊德、高盛、費雪圖解。)

2. 高盛 (GOLDMAN SACHS GROUP INC) 2022 第三季持股變化：高盛第二季主要增持的為 Splunk、阿卡邁科技、魯門特姆債券、NRG 能源以及 Decom 債券，第三季則改為 Visa、iShares 核心標普 500 指數 ETF、蘋果、芯科實驗室債券和 iShares MSCI 新興市場 ETF。

減少的個股則包含 SPDR 標普 500 ETF 的 Call 和 Put、Block 債券、SPDR 黃金 ETF 和安森美。高盛第三季前三大持股部位與上季相同為 SPDR 標普 500ETF、蘋果和微軟；第四、五名則改為亞馬遜和 Invesco 納茲達克 100 指數型 ETF。(延伸推薦閱讀：完整美股機構最新動向！波克夏、貝萊德、高盛、費雪圖解。)

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