數十家分店關停 中國家樂福「倒閉」流言四起 民眾急於用光購物卡金額

由於多家門市無法使用購物卡，加上近兩年已有近四分之一分店關閉，中國大陸家樂福出現搶購潮，消費者希望搶下倒閉前用完購物卡金額，相關消息在社群媒體延燒，使情況加劇。家樂福官方否認「即將倒閉」的說法，但成效有限。

家樂福表示，「公司正通過積極協調，多舉措優化商品供應鏈效率，給消費者更豐富的商品選擇。請廣大消費者不信謠、不傳謠，理性消費。」

對於此前許多門店購物卡無法使用的情況，家樂福總部回應，稱目前系統正在升級，升級結束時間尚未確定，解決時間需 IT 部門來確定，「我們正在積極地應對這些問題，積極聯繫 IT 部門解決。」

公開報導顯示，近兩年家樂福經營遭遇困境。據蘇寧易購 2022 年三季報顯示，2022 年前三季度，家樂福無新開門店，閉店數量達到 54 家，門店數量從 2021 年底的 205 家減少到 151 家。

此外，家樂福已經退出不少城市，例如杭州、成都、福州、濟南和南昌。蘇寧易購將關店的原因解釋為「止損」，它表示公司淨利潤虧損很大原因是受家樂福的拖累，其下滑的業績難以分攤較高的固定租金成本。為緩解虧損，公司正在全面開展家樂福業務調整，關閉部分區域門店。

作為 1995 年進入中國的老牌外資零售商，在 2019 年被蘇寧收購後並沒有一改頹勢。2019 年 9 月，蘇寧易購以 48 億元收購家樂福中國業務 80% 股份，成為其最大股東。但這並沒有改變家樂福的不景氣。蘇寧易購財報顯示，收購後至當年年末，家樂福中國共虧損 3.04 億元人民幣。

持續虧損的同時，家樂福的市場份額也逐年下滑。儘管整個零售環境進入整體衰退期，但家樂福仍處於落後。

在家樂福背後的蘇寧易購也自身難保。蘇寧易購在 2020 年和 2021 年分別虧損 42.75 億、虧損 432.6 億元人民幣。

業內人士分析認為，在眾多商超競爭中，家樂福略顯弱勢，蘇寧易購無法為家樂福提供資金來源和銷售渠道，家樂福在多次業態嚐試後，由於商品未及時跟上，也無法在眾多品牌競爭中脫穎而出。

和君諮詢合夥人、連鎖經營負責人文志宏認為，家樂福在被蘇寧易購收購後做了一些模式的創新和變革，目前效果還不明顯，主要的原因是像大賣場這樣的零售業態整體都在走下坡路，應該如何去做改善、轉型，不僅僅是家樂福面臨的問題，也是很多的大賣場、零售企業所面臨的困境和問題。