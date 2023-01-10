碳酸鋰等成本大跌 有望助力電動汽車生產商

特斯拉 (TSLA-US) 本月宣布大幅降價，將車價降到史上新低，其中固然有砍價救市的明顯意圖，不過近日電動汽車的一項關鍵成本下降，也扮演了重要角色。

中國乘用車聯合會秘書長崔東樹本周發文稱，受新能源汽車補貼退出降低市場增長預期等因素影響，碳酸鋰價格已經在期貨端降到 40 萬 / 噸以下，未來幾個月的電池成本必然明顯下降。

崔東樹在文章中稱，新能源汽車補貼退出有利於碳酸鋰價格回歸中低位，也有利於整車價格的合理回歸。

碳酸鋰是動力電池的重要原料，中國碳酸鋰價格在去年 11 月曾經創下每噸 60 萬元人民幣的歷史新高，導致電動車價格跟著漲價以反映成本。

崔東樹指出，「中國新能源車占世界 60% 以上的份額，補貼取消，有利於降低市場增長的預期，前期大量的電池投資和上游礦產投資帶來的供給充足，加之上游預期的調低，有利於降低資源價格」。

上海有色網數據顯示，1 月 9 日，國內電池級碳酸鋰價格跌 10500 元 / 噸，均價報 49.1 萬元 / 噸，創逾 4 個月新低，已連跌 21 日，近 5 日累計跌 21000 元，近 30 日累計跌 76000 元。據測算，此輪碳酸鋰價格回調幅度已超 2022 年 4 月，為近兩年來回調幅度最大。

一些業內人士指出，碳酸鋰價格回調是在情理之中。高盛此前曾指出，在電動汽車的快速普及下，電池金屬的長期前景依然強勁，但投資者的熱情追捧導致目前已經出現供應過剩的情況，關鍵原材料的價格將大幅下滑。

因此，高盛預測未來兩年鋰價將出現明顯回落，到 2023 年，鋰均價將進一步下降至略高於 1.6 萬美元 / 噸。