輝瑞執行長：預計中國合作夥伴上半年開始生產Paxlovid

輝瑞 (PFE-US) 執行長 Albert Bourla 表示，正聯手中國的合作夥伴，從今年上半年開始，在中國本地化生產新冠口服藥 Paxlovid，目前這一合作夥伴尚未開始生產，預計很快就會啟動。

Bourla 周一 (9 日) 在舊金山舉行的摩根大通醫療保健會議上說明此事，此外，他也否認路透上周的報導，即有些公司努力在中國生產及銷售 Paxlovid 的學名藥 (仿製藥)。

在放寬防疫限制後，中國衛健官員正努力應對疫情的爆發。但中國國家醫療保障局周日表示，由於生產商輝瑞公司報價高，﻿新冠治療藥品 Paxlovid 未能經由談判納入醫保目錄。

據中國國家藥監局官網，Paxlovid 於去年 2 月獲批在中國上市，為首款獲批的新冠口服藥。去年 12 月 14 日，輝瑞宣布與中國醫藥簽署 2023 年度新冠病毒治療藥物奈瑪特韋片 / 利托那韋片組合包裝 (Paxlovid) 進口分銷協議，中國醫藥將在協議期內，負責 Paxlovid 在中國大陸市場的進口與分銷。

Bourla 此前接受媒體訪問時說，正致力於向中國提供更多 Paxlovid，並試圖理解中國的政策和需求是什麼，也會努力確保這一階段的供應。

根據大陸媒體報導，去年 8 月，浙江華海藥業曾與輝瑞籤訂《生產與供應主協議》，華海藥業將在協議期內 (5 年) 為輝瑞公司在中國大陸市場銷售的 Paxlovid，提供製劑委託生產服務。

媒體報導稱，Paxlovid 最初的售價為每盒 2300 元人民幣 (約 339 美元)，最近價格降至約 1900 元。