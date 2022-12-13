高盛：黃金有實質需求 長期表現將打敗比特幣

高盛周一 (12 日) 表示，黃金在實質需求的驅動下，長期表現將打破高度波動的比特幣。

根據黃金，黃金較不受到金融情勢收緊影響，有助於提升投資組合的多元化，而且比特幣仍然比較偏向投機性用途，黃金則已發展出非投機性的應用。

高盛的分析顯示，交易員把黃金當作規避通膨和避免美元貶值風險的工具，比特幣則被視為與高成長科技股相同的冒險賭注。因此比起黃金，高盛認為比特幣仍屬於波動較劇烈且投機的資產。

雖然投資人對去中心化的比特幣愈來愈感興趣，但高盛指出，日益緊縮的金融環境，讓比特幣面臨下行風險。尤其在 FTX、三箭資本 (3AC) 等業界大咖宣告破產之後，比特幣的系統性風險隨之升高。

高盛還指出，雖然黃金和比特幣的淨空頭部位過去一年來雙雙大跌，但金價今年以來仍保持小漲，然而比特幣一共已暴跌 75%。

高盛說，流動性緊縮對黃金的影響較小，因黃金受到「實質需求驅動力」的影響更大，例如亞洲消費者買盤、央行需求、避險投資、產業應用等。而且，隨著大環境更加波動，投資人更希望分散股票風險，黃金正處於有利的地位。

金價正在 1800 美元關卡附近徘徊，受到美國聯準會 (Fed) 等主要央行本周可能升息所拖累，黃金期貨周一收低 1% 至每盎司 1792.30 美元，現貨黃金也下滑 0.9% 至每盎司 1780.19 美元。比特幣 (BTC) 過去 24 小時小漲 0.33%，截稿前報 17189.54 美元。