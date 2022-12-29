美國科技富豪看好比特幣 稱投資黃金「愚蠢至極」

近期加密貨幣市場深陷低點，比特幣價格持續下探。不過，美國科技富豪 Mark Cuban 認為，此時正是逢低加碼的好時機，並批評黃金投資人「愚蠢至極」，直言自己更看好加密貨幣。

長期看多加密貨幣的 Cuban 表示，希望比特幣價格能進一步下跌，這樣他就可以繼續抄底，買進更多部位。

此外，針對多數專家通常認為黃金抗通膨最好的避險資產，Cuban 直言，「投資黃金的人愚蠢至極」。他認為，多數投資人僅是在買賣紙上黃金，因此投資黃金並不意味擁有真正的黃金，就算是實體黃金，也將是難以保存，若發生動亂，握有實體黃金的民眾，可能被痛打或搶劫。

Cuban 進一步說，黃金沒辦法對沖任何東西，僅僅只是一種保值的方式，而比特幣也同樣如此。

Delphi Digital 先前針對過去數據的分析顯示，比特幣走勢往往領先主要股市。平均來說，比特幣比標普 500 指數早 48 天見頂，約早 10 天見底。在過去 5 年中，比特幣發生重大價格逆轉的時間點，都早於主要股票指數。

Delphi 策略師指出，加密市場是對全球流動性擴張和貨幣貶值最純粹的押注之一。它不僅受到宏觀因素的影響，而且當市場狀況發生變化時，它往往是第一個做出反應的。