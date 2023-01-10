家登去年營收攀三新高 全年飆上45億元

家登 (3680-TW) 今 (10) 日公佈去年 12 月營收 6.48 億元，續創歷史新高，月增 49.77%，年增 59.52%，第四季營收 13.34 億元，季增 24.79%，年增 11.45%，累計全年營收 44.92 億元，年增 43.92%；受惠晶圓載具需求強勁，家登去年 12 月營收續創新高，第四季、全年也同步寫新猷。

家登表示，由於台灣供應鏈具備全球競爭力，家登過去深耕 FOUP 晶圓載具，加上韌性優異、快速回應大客戶需求，可降低客戶斷料風險，獲客戶大量採用，也成為另一營收穩定來源，推升營收大幅成長。

家登補充，原先美、日系晶圓載具製造商的訂單大量轉單至家登，直接挹注營收，帶動晶圓與光罩兩大載具產品線業績成長，尤其在大中華市場營收更是前年的數倍，預估今年成長力道更值得期待。

此外，家登認為，全球供應鏈長期趨勢「二元化｣，家登產品相較美系同業也具有先天優勢，看好在台灣中小企業彈性生產效率與在地即時服務優勢下，今年營收成長可期。

為因應未來快速成長的需求，家登已規劃新的載具生產基地，以滿足客戶需求，並降低斷鏈帶來的風險及地緣政治影響，也可為客戶減少碳足跡。

家登去年榮獲多項殊榮，包含 RBA 取得白金級證書、國家人才發展獎、ESG 永續金獎等，營運績效也再創高峰。