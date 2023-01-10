〈金融風險指數〉通膨升息埋經濟衰退隱憂 Q1經濟風險情勢聚焦三重點

通膨與升息壓力為經濟成長動能埋下隱憂，金融研訓院認為，今 (2023) 年首季全球經濟風險情勢觀察聚焦三大重點，包括：主要國家通膨降溫幅度、俄烏戰爭是否再度引發能源緊縮，以及企業調整供應鏈的速度。

金融研訓院今 (10) 日發布 12 月金融風險指數報告，隨著美國升息步調放緩，金融市場波動度下降，12 月指數降至 90.2，連續兩個月下降，報告同時也針對今年首季經濟風險點出觀察重點。

報告指出，預估主要央行今年將持續升息，企業獲利及民間消費動能減弱，全球經濟成長動能恐不如去年，預計第 1 季將是觀察全球經濟走向「溫和成長」、「經濟停滯」或「陷入衰退」的三大情境發展變化的關鍵時點。

首先是主要國家的通膨降溫速度，報告指出，萬一通膨不如預期，預料美歐等主要央行對利率水準的展望可能再度出現變化，以及日本央行可能上調 2023 年通膨預期，金融市場對美、歐、日央行貨幣政策看法將再產生變化致波動風險升高。

報告指出，第 1 季起美歐央行除將持續升息之外，預計將續採量化緊縮 (Quantitative Tightening,，QT) 措施，屆時將進一步影響全球金融市場流動性緊縮，資產價格波動風險將進一步升高。

其次，俄烏戰爭尚無結束跡象，因此新一輪軍事衝突是否再度造成歐洲能源緊縮引發歐洲通膨危機再起，以及中國放寬防疫封控措施後，對刺激民間消費及通膨預期上升可能產生的效應衝擊，為金融市場觀察第 1 季通膨情勢變化的重點。

第三則是企業對於供應鏈庫存去化速度，報告指出，如果庫存去化速度不如預期，加上升息墊高融資成本及原物料購料成本提高，都將影響企業獲利，第 1 季如果調降資本支出及縮減人力支出，恐將衝擊經濟景氣及復甦動能。