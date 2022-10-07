家登Q3營收10.67億元創次高 前三季超越去年全年

家登 (3680-TW) 今 (7) 日公佈 9 月營收，受惠晶圓載具獲中國晶圓廠青睞，加上 EUV 光罩盒出貨穩健，第三季營收達 10.67 億元，創歷史次高，連帶拉抬前三季營收達 31.58 億元，已超越去年全年的 31.21 億元，看好第四季將迎來傳統旺季。

家登 9 月營收 3.49 億元，月減 12.86%，年增 45.89%，第三季營收 10.67 億元，季增 0.09%，年增 58.07%，累計前三季營收 31.58 億元，年增 64.57%。

家登指出，儘管成熟製程近來受去化庫存影響，但先進製程腳步並未減緩，且未來自駕車系統將高度仰賴台灣半導體供應鏈，相關廠商仍持續擴廠，期望明後年產業隨時回到高峰。

展望明年，家登看好，公司在全球佈局的效益已逐步顯現，明年訂單能見度相當高，未來營運將持續落實精實生產，並投入資源在智慧製造，逐步提升自動化程度，在兼顧產品品質與安全前提下，推升營運再創高峰。

另外，家登也因應氣候變遷、供應鏈要求等，推動 ESG 計畫，除配合經濟部工業局外，也與中衛體系合作，與夥伴業者共同減碳，預期半年內供應鏈將創造 2 座大安森林公園年碳吸附量，並致力在半導體產業發揮影響力，籌組「永續供應鏈委員會」。