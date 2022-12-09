家登11月營收4.32億元創新高 Q4營運估攀峰

晶圓載具廠家登 (3680-TW) 今 (9) 日公佈 11 月營收 4.32 億元，月增 72.08%，年增 5.4%，累計前 11 月營收 38.4 億元，年增 41.58%；受惠光罩載具、晶圓載具及自動化設備出貨同步暢旺，家登 11 月營收一舉改寫歷史新高。

家登表示，儘管全球產業局勢動盪與各國政策變動，但公司產能依舊滿載，且因應全球客戶訂單、持續備貨，目前已與大中華客戶完成合約調整，降低貨款回收風險全力出貨，看好第四季營收、獲利都有機會超越上季，挑戰新高。

家登指出，公司營運策略定調清楚，全力服務半導體關鍵客戶，聚焦先進製程產品並滿足全球客戶載具需求，持續強化營運量能，回應業界與社會期待。

另外，家登本月獲頒「國家人才發展獎」，為人力資源領域最高榮譽獎；家登大學關鍵五力依階段需求規劃職能課程，落實專業人才技能培訓，同步設有高階主管親自授課，為董事長堅持多年的 Bill 有約培訓班、幹訓班等專案，培養同仁價值觀、職場文化、管理技巧等，傳承公司企業精神與文化。

家登認為，這只是開始，在國家資源支持下，會持續投入人才培育，提升國家人力資本與競爭力，也榮獲 TCSA 台灣企業永續獎永續報告書金獎，除了資訊揭露透明之「永續報告」外，也致力推動自身永續發展相關工作。