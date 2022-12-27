自動化設備傳暫停供貨中企 家登：僅遞延出貨

美中科技戰不斷延燒，家登 (3680-TW) 今 (27) 日傳出，旗下家登自動化無法向部分中國企業提供半導體設備，被外界視為首家受國際情勢而暫停出貨的業者；對此，家登回應，該筆訂單僅遞延、並非停止出貨，且金額相當小，對營運無任何影響。

家登日前向中國小型客戶發出通知，指出因國際情勢影響，接獲銀行通知無法與部分中國企業進行任何幣別與形式上的資金往來，在確認與可順利執行收付款的管道前，將暫停提供相關設備服務。

家登強調，此為家登自動化設備出貨遞延，並非停止出貨，且訂單數量僅 3 台光罩清洗機，總金額約 3000 萬左右，占比非常小，現階段接單也暢旺，並持續加班生產，滿足客戶需求。

業界認為，此次中國部分企業是因為受國際情勢影響，匯出美元受限，因此無法支付設備初期預付款，未來只要中國企業可匯出美元、並結清款項，就可開始出貨。

另外，家登其他產品包含晶圓傳送盒，目前與中國廠商皆是先收款才出貨，因此也沒有帳款問題。

家登受惠光罩載具、晶圓載具及自動化設備出貨同步暢旺，11 月營收一舉改寫歷史新高，達 4.32 億元，月增 72.08%，年增 5.4%，累計前 11 月營收 38.4 億元，年增 41.58%。

家登看好，公司產能依舊滿載，且因應全球客戶訂單、持續備貨，已與大中華客戶完成合約調整，降低貨款回收風險全力出貨，預期第四季營收、獲利都有機會超越上季，挑戰新高。