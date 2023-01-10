杏一去年12月、Q4營收雙增 全年72億元創高

連鎖醫材通路杏一 (4175-TW) 今 (10) 日公布營收，受惠年底周年慶效益顯現，門市、商場和電商業績增加，帶動去年 12 月營收 7.36 億元、去年第四季營收 18.7 億元同步雙增，創同期新高；去年全年營收 72.33 億元，則刷新猷，年增 10.56%。

杏一去年 12 月營收 7.36 億元，月增 31.65%、年增 12.09%，也寫今年次高；第四季營收 18.7 億元，季增 9.5%、年增 6.5%。

公司表示，去年 12 月週年慶活動，來客數及客單價同步成長 1 成左右，加上今年 20 家新展門市的加入，以及醫院逐步解除管制，醫院型門市顧客回籠，另外電商也因同步在線上推行周年慶，業績突飛猛進，去年 12 月有近 7 成的年增幅。

杏一強調，周年慶不僅回饋消費者，同時更提升業績，不僅對醫材有需求的顧客外，營養品、成人紙褲已成生活必需品，另外後疫情時代，健康意識抬頭，保健食品需求也大增，觀察 12 月商品銷售狀況，除醫材外，保健食品營業額成長超過 1 成，尤其自有品牌御護系列商品衝出佳績。

商場方面，杏一指出，因醫院看病人流回籠，加上今年年底前因屏榮醫院商場和義大醫院商場的加入，提高租金收入。截至目前，杏一台灣醫院型商場共有 20 座，學校型商場 2 座。

展望未來，杏一門市擴張策略不變，今年以拓展 1 成新展門市為目標，並且主要往社區型門市發展，未來將努力深化社區經營。另外杏一商場同樣規劃擴張至社區，預期設立社區型商場，鎖定標的坪數約 200-400 坪，採複合式經營，與不同性質的零售通絡，或主題餐廳等聯手。