大樹積極展店提升市占 日系外資首評給優於大盤評等

日系外資看好，國內連鎖通路藥局大樹 (6469-TW) 積極擴展展店計畫，將進一步提升市占，未來兩年營收年複合成長率達 2 成，首度將大樹納入追蹤個股，給予「優於大盤」評等，目標價 315 元。

根據大樹展店計畫，今年目標總店數 290 家，包括商圈大型店 240 家、社區小型店 50 家；2025 年前總店數上看 500 家。日系外資認為，雖然國內疫情高峰已過，大樹下半年營運動能放緩，不過在積極展店下，有望拿下更多市占。

日系外資補充，台灣藥局市場中，連鎖藥局比例僅 2 成，大幅落後美國、日本、中國市場的 55% 以上，而大樹去年國內市占率約 3.1%，仍有拓展空間，預估 2022-2024 年營收年複合成長率達 20.3%，毛利率有望同步走揚。

根據衛福部數據顯示，受到新冠疫情影響，2020 年台灣國家衛生支出年增 7.2%，年增幅高於 2015 年的 2.4%、2019 年的 5.3%；2020 年醫療設備與健康產品支出年增幅更達 27.2%，也超過 2019 年的 10.3%，顯示國人的健康與保健意識抬頭。

日系外資表示，在此趨勢下，大樹也祭出跨品牌、跨產業與跨區域的營運策略，將帶來中長期成長動能。其中，跨品牌就與日本 Sugi 合作，引進其自有品牌商品導入全台 150 家門市。

跨產業方面，大樹看準台灣寵物市場，利用藥局營運經驗，加上動物用藥與人類藥重疊率超過 6 成，以及寵物市場未有領導品牌，今年寵物門市上看 8 家。