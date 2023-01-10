盤中速報 - 華夏(1305)急跌-3.52%報27.65元，成交2,671張

華夏(1305-TW)近5分K跌速3.52%，10日09:05報27.65元，成交2,671張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華夏(1305-TW)近5日股價上漲1.52%，所屬產業為塑膠工業，相關塑膠類指數上漲3.69%。台灣加權指數上漲4.35%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,699 張
- 外資買賣超：+1,062 張
- 投信買賣超：+635 張
- 自營商買賣超：+2 張
- 融資增減：-795 張
- 融券增減：-355 張
最新相關新聞
華夏(1305-TW)近5分K跌速3.52%，10日09:05報27.65元，成交2,671張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華夏(1305-TW)近5日股價上漲1.52%，所屬產業為塑膠工業，相關塑膠類指數上漲3.69%。台灣加權指數上漲4.35%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+34.00%
$13,400
原投組報酬率
+26.48%
$12,648
投組標的成分
40%
6533
20%
3454
20%
2230
10%
3293
10%