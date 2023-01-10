盤中速報 - 華夏(1305)急跌-3.52%報27.65元，成交2,671張

華夏(1305-TW)近5分K跌速3.52%，10日09:05報27.65元，成交2,671張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

華夏(1305-TW)近5日股價上漲1.52%，所屬產業為塑膠工業，相關塑膠類指數上漲3.69%。台灣加權指數上漲4.35%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,699 張
  • 外資買賣超：+1,062 張
  • 投信買賣超：+635 張
  • 自營商買賣超：+2 張
  • 融資增減：-795 張
  • 融券增減：-355 張

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