盤中速報 - 華夏(1305)急拉2.06%報27.25元，成交2,193張

華夏(1305-TW)近5分K漲速2.06%，03日10:02報27.25元，成交2,193張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

華夏(1305-TW)近5日股價下跌1.86%，所屬產業為塑膠工業，相關塑膠類指數下跌0.37%。台灣加權指數下跌1.03%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,683 張
  • 外資買賣超：+618 張
  • 投信買賣超：+3,157 張
  • 自營商買賣超：-92 張
  • 融資增減：-1,261 張
  • 融券增減：+52 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+27.62%

$12,762

原投組報酬率

+19.60%

$11,960

投組標的成分

  • 40%

    高力

    8996

  • 20%

    雄獅

    2731

  • 20%

    橘子

    6180

  • 10%

    八方雲集

    2753

  • 10%

    統一NYSE FANG+ ETF基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞