盤中速報 - 華夏(1305)急拉2.06%報27.25元，成交2,193張

華夏(1305-TW)近5分K漲速2.06%，03日10:02報27.25元，成交2,193張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華夏(1305-TW)近5日股價下跌1.86%，所屬產業為塑膠工業，相關塑膠類指數下跌0.37%。台灣加權指數下跌1.03%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,683 張
- 外資買賣超：+618 張
- 投信買賣超：+3,157 張
- 自營商買賣超：-92 張
- 融資增減：-1,261 張
- 融券增減：+52 張
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AI優化後報酬率
+27.62%
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原投組報酬率
+19.60%
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投組標的成分
40%
8996
20%
2731
20%
6180
10%
2753
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