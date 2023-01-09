兩數據放緩聯準會升息可望趨緩 瑞銀預估美元升勢恐已見頂

美國薪資成長及服務業活動放緩，市場預期聯準會升息可望接近尾聲，瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，在升息預期心理和緩下，美元升勢可望已見頂，對美元看法下調至中性。

根據美國最新公布數據，12 月非農就業人數增加 22.3 萬人，雖仍高於市場預期的 20.3 萬人，但仍是 2020 年 12 月以來最慢的就業增長；平均每小時工資環比溫和增長 0.3%，同比增長更從上月的 5.1% 降至 4.6%，薪資成長與就業活動放緩，也讓市場對美國聯準會升息預期心理降溫。

而市場對美國升息降溫也反映在股市，美股標普、納斯達克指上周分別上漲 2.3%、2.6%，美元指數也下跌逾 1%，美國 2 年期、10 年期公債收益率分別下跌 20 及 16 個基點至 4.26% 及 3.56%。

瑞銀表示，如果薪資成長幅度降至 3.5%，基本與聯準會通膨 2% 目標一致，但其他數據也顯示勞動力市場仍緊張，因此聯準會在考慮停止升息週期前，還需看到更多證據證明薪資增長確實放緩。

在股市部分，瑞銀點名繼續看好消費必需品和醫療保健等更具防禦性的板塊；而在固定收益部分，相對看好優質債券，對於風險較高的信用謹慎看待；至於外匯則認為美元升值已見頂，對美元的觀點已下調至中性。

