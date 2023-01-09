保瑞去年營收首破百億元 與Q4同創新高

保瑞 (6472-TW) 受惠併購效益顯現，去年 12 月營收 15.04 億元，月減 9.84%、年增 320.86%，登同期新高；去年第四季營收 51.37 億元，以及去年全年營收一舉突破百億元，達 103.2 億元，雙雙刷新紀錄。

保瑞去年第四季營收 51.37 億元，季增 88.6%、年增 346.7%；去年全年營收 103.2 億元，年增 110.61%。

保瑞子公司安成透過授權取得武田藥品 Takeda 原廠學名藥 Dexilant，用於治療胃食道逆流疾病，推升美國市占率攀升至 5 成，不過安成過去是銷售授權藥品，必須支付銷售分潤金給原廠，而安成自行開發的胃食道逆流學名藥已經取得美國藥證，預計第一季上市後，不需再支付分潤金，有助獲利表現，並成為今年重要營運動能。

保瑞指出，雖然學名藥市場較不穩定、競爭對手多，不過看好安成藥未來半年內營收表現，同時會持續整頓營運體質。

至於本業 CDMO (委託開發暨製造服務) 方面，保瑞認為，去年新增 10 個新客戶，業績顯著成長，另外，隨著原物料、人工成本提升，已把成本轉嫁給下游客戶並完成定價，未來將持續增加劑型、擴展全球市場、以及投入大分子用藥研究。