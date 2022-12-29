保瑞子公司安成大腸激躁症學名藥 獲美國藥證

保瑞 (6472-TW) 今 (29) 日宣布，子公司安成旗下治療大腸激躁症學名藥 Dicyclomine Hydrochloride Capsule，獲得美國 FDA 正式核准並取得藥證，後續將準備相關工作後，在美國市場上市。

安成開發的 Dicyclomine Hydrochloride Capsule，是用於治療患有大腸激躁症的病患。根據國際醫藥專業統計機構 IQVIA 資料顯示，該藥品截至 2022 年 10 月之前 12 個月，於美國地區銷售金額約 2800 萬美元。

保瑞表示，大腸激躁症為慢性腸胃道功能異常的綜合性疾病，根據統計，約有 30% 的美國人曾罹患過大腸激躁症，通常會出現腹部疼痛或是腫脹現象，伴隨便祕、腹瀉、腹部絞痛、尿急、腸道多氣等徵狀。

以治療方式來看，要解除症狀通常需要六個月甚至更長的時間，並搭配適合的飲食與合適的藥物才能改善。

保瑞今 (2022) 年 7 月正式入主伊甸生醫竹北廠、9 月併購安成完成交割後，躍升全台一條龍式 CDMO 最大量能藥廠，同時承接台睿生技委託案研發生產口服製劑、旗下景德製藥過美國 FDA 查廠以及安成多款學名藥，陸續取得美國 FDA 藥證。