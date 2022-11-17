保瑞併購安成效益顯 看好未來半年營收表現

保瑞 (6472-TW) 今 (17) 日參加櫃買中心業績發表會，外界關注併購安成藥業效益，董事長盛保熙表示，安成未來 3-6 個月的能見度與營收都很看好，此外，旗下胃食道逆流疾病學名藥預計明年第一季在美國上市，有助獲利成長。

保瑞第三季併入安成藥業後，9、10 月營收翻倍成長，連兩個月創新高。盛保熙指出，雖然學名藥市場較不穩定、競爭對手多，不過看好安成藥未來半年內的營收表現，同時會持續整頓營運體質。

安成今年透過授權取得武田藥品 Takeda 原廠學名藥 Dexilant，用於治療胃食道逆流疾病，推升美國市占率攀升至 5 成，副總經理陳世民指出，由於安成之前是銷售授權藥品，必須支付銷售分潤金給原廠，而安成自行開發的胃食道逆流學名藥已經取得美國藥證，預計明年第一季上市後，不需再支付分潤金，有助獲利表現。

至於本業 CDMO (委託開發暨製造服務) 方面，盛保熙提到，今年新增 10 個新客戶，業績成長 22%，另外，隨著原物料、人工成本提升，目前已把成本轉嫁給下游客戶並完成定價，未來將持續增加劑型、擴展全球市場、以及投入大分子用藥的研究。

保瑞 10 月營收 19.65 億元，月增 8.87%、年增 381.52%；前 10 月營收 71.48 億元，年增 71.62%。前三季純益 9.88 億元，年增 62.06%，每股純益 13.15 元，超越去年全年。