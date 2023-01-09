振樺電去年Q4營收寫同期高 全年119億元增3成締新猷

工業電腦廠振樺電 (8114-TW) 今(9)日公告去年 12 月營收 9.48 億元，月增 6.6%、年減 8%；第四季營收 28.5 億元，季減 19.6%、年增 2.4%，寫同期新高；全年營收 119.73 億元，年增 30%，創歷史新高。

振樺電表示，第四季因客戶在第三季提前拉貨，導致營收下滑，但仍衝上同期新高；全年來看，其中線上線下解決方案 (O2O Solutions) 受惠後疫情時代各國國境重啟開放，零售、餐飲與休閒旅遊服務回歸，各區域市場新一輪的換機需求也陸續開出，營收顯著成長 24%、再創新猷。

此外，產業物聯研製中心 (Embedded Foundry) 也大幅增長 35%，突破瑞傳個體歷史紀錄，隨原物料及供應鏈狀況緩解，長期耕耘重點應用領域與一線專案客戶有成，合作順暢並於近年逐步擴大規模，中長期穩健成長可期。

至於今年各區域及應用市場展望，振樺電表示，日本近年來業務動能強勁，今年持續看好；印度受惠 POS 市占率第一，可望受惠印度人口與經濟成長紅利，以及重量級專案客戶的持續壯大。

同時，振樺電品牌通路於東南亞與新興市場佈建綿密，隨各國重啟開放觀光，加上與 LPK 共同斬獲之亞洲零售龍頭將於今年起陸續更換新機，市佔率可望隨之擴大。

歐美市場方面，振樺電指出，雖然總體經濟環境依然高度不確定，動能仍在觀望，然歐美缺工議題嚴峻，可望促使終端運營商加速自助服務 Kiosk 的導入，線上銷售線下退貨 (BORIS)、機場自助報到、飯店自助 Check-in、訪客自助登記等應用將為主要發展重心。

另一方面，歐美市場之資料中心以及高精密運算的慢性病診療與手術導航平台，將恢復成長動能，可望平衡近來半導體應用出貨動能的延遲。