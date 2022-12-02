保瑞孫公司美國安成學名藥經銷合約 展延至明年3月底

保瑞 (6472-TW) 今 (2) 日公告，孫公司 TWi US(美國安成)與美國公司 HBT Labs, Inc.，原本簽署學名藥 Paclitaxel PB Particles Injectable Susp 100mg 的經銷合約，不過考量市場競爭與營運資源分配，雙方合意經銷合約至明年 3 月 31 日終止後不再續約。

保瑞表示，今年取得安成國際全數股權，不過考量治療轉移性乳癌、非小細胞肺癌、轉移性胰腺癌用藥 Paclitaxel，2023 年會有競爭者加入市場，當初購買安成的營運評估與支付價金中並未包括 Paclitaxel 2023 年的營收價值。

因此，今年 9 月正式併購安成後，保瑞積極與原廠洽談 Paclitaxel 的後續合作事宜，但最終結果未能符合期待，因此雙方達成協議合約到期後不再續約，同時降低庫存風險。

保瑞表示，原合約期限至 2022 年 12 月 31 日到期，不過原廠後續作業不及，因此將合約展延三個月、至 2023 年 3 月 31 日。

保瑞指出，Paclitaxel 經銷合約明年 3 月底中止後，雖然估計未來每月營收減少約 5 億元，但每月稅後純益僅會降 2000 萬元，另一方面，預期合約終止會增加 16 億元營運資金，未來將用於 CDMO 新訂單、新客戶以及治療胃食道逆流的 Dexilant 學名藥銷售上。