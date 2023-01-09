美股盤前：重磅CPI數據&美股第四季財報季即將來臨!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 32 分)：

道瓊指數：上漲 20 點，漲幅 0.06% 至 33792。

那斯達克 100 指數：上漲 28，漲幅 0.25% 至 11141.50。

標普 500 指數：上漲 5.50，漲幅 0.14% 至 3921.00。

【今日總經】歐元區失業率、德國工業生產。(延伸閱讀推薦：2023 通膨會如何發展？美國勞力市場現狀解析！)

二、美股盤前重點

1. 高盛將開始有史以來最大規模的裁員計畫： 高盛集團 (GS.US) 目前正著手進行有史以來最大規模的裁員計畫，由於各項業務增長放緩以及市場和經濟前景的不確定性，因而預計降低成本。預計將在本週裁員約 3200 人，其中超過三分之一可能來自核心交易和銀行部門。(延伸閱讀推薦：13F 是什麼？波克夏、貝萊德、高盛、費雪都買什麼?)

2. 阿斯特捷利康製藥將以 18 億美金收購美國製藥公司 CinCor(CINC.US)： 阿斯特捷利康製藥 (AZN.US) 達成協議，將以 18 億美金收購美國製藥公司 CinCor Pharma Inc.(CINC.US)。CinCor Pharma Inc. 這家公司主要以開發高血藥和慢性腎病藥物為主。阿斯特捷利康表示，該交易將通過添加 CinCor 的 baxdrostat (CIN-107)來加強期心腎管道，baxdrostat 是一種醛固酮合成酶抑製劑 (ASI)，用於治療難治性高血壓患者的血壓降低。

3. 美國家居用品零售商 Bed Bath & Beyond (BBBY.US) 因公司虧損不斷擴大：財務問題加劇嚴重，公司計畫關閉全國 150 家門市，且可能在數周內宣布破產，導致上週五再續跌 22.49% 至每股 1.31 美元。

麥當勞 (MCD.US) 也宣布計畫裁源，實施成本削減計畫同時加快新餐廳開業步調，上週五麥當勞上漲 2.79% 至每股 269.47。(完整美股訊息，前往延伸閱讀－美股盤前熱話)

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